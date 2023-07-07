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Ілля Нежигай, редактор стрічки

На Миколаївщині пролунали вибухи під час прольоту дронів

На Миколаївщині пролунали вибухи під час прольоту дронів
Фото: Факти ICTV

У Миколаївській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед цим у Повітряних силах Збройних сил України повідомляли про пуски ворожих безпілотників Shahed.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім спочатку повідомив, що в напрямку Миколаєва летить один російський дрон, а згодом додав, що безпілотник оминув місто і рухається на північ.

Ще один БпЛА рухається зі сторони Кінбурнської коси у напрямку Очакова.

Пізніше він ще раз закликав жителів Очакова звернути увагу на загрозу з неба і попередив про “новий підліт” безпілотника.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 499-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Миколаївська область
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