На Миколаївщині пролунали вибухи під час прольоту дронів
У Миколаївській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Перед цим у Повітряних силах Збройних сил України повідомляли про пуски ворожих безпілотників Shahed.
Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім спочатку повідомив, що в напрямку Миколаєва летить один російський дрон, а згодом додав, що безпілотник оминув місто і рухається на північ.
Ще один БпЛА рухається зі сторони Кінбурнської коси у напрямку Очакова.
Пізніше він ще раз закликав жителів Очакова звернути увагу на загрозу з неба і попередив про “новий підліт” безпілотника.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 499-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.