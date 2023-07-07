Один из несбитых Калибров попал в дом в Черкасской области – новые данные Генштаба
Армия РФ накануне выпустила по Украине не десять крылатых ракет типа Калибр, а 11.
Уточненные данные сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины 7 июля.
Зенитным ракетным подразделениям и авиации Воздушных сил тогда удалось уничтожить семь ракет.
Три несбитые ракеты попали по Львову, а одна ракета – по частному дому в Черкасской области.
Отметим, что накануне, пока не появились уточнения от Генштаба ВСУ, руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщал, что на территории области упали обломки сбитой в соседнем регионе ракеты, а не сама ракета.
Вражеский Калибр повредил кровли двух домов и электросеть.
Сеть тогда оперативно починили.
Люди во время вражеской атаки не пострадали.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 499-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ, Игорь Табурец
Фото: Минобороны России