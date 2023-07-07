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Татьяна Забожко, редактор ленты

Один из несбитых Калибров попал в дом в Черкасской области – новые данные Генштаба

Запуск ракет типу Калібр із моря

Армия РФ накануне выпустила по Украине не десять крылатых ракет типа Калибр, а 11.

Уточненные данные сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины 7 июля.

Зенитным ракетным подразделениям и авиации Воздушных сил тогда удалось уничтожить семь ракет.

Три несбитые ракеты попали по Львову, а одна ракета – по частному дому в Черкасской области.

Отметим, что накануне, пока не появились уточнения от Генштаба ВСУ, руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщал, что на территории области упали обломки сбитой в соседнем регионе ракеты, а не сама ракета.

Вражеский Калибр повредил кровли двух домов и электросеть.

Сеть тогда оперативно починили.

Люди во время вражеской атаки не пострадали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 499-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Генштаб ВСУ, Игорь Табурец

Фото: Минобороны России

Война в Украине, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар, Російська агресія, РФ, Черкаська область
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