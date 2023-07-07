Один із незбитих Калібрів влучив у будинок на Черкащині – нові дані Генштабу

Армія РФ напередодні випустила по Україні не 10 крилатих ракет типу Калібр, а 11.

Уточнені дані повідомили в Генеральному штабу Збройних сил України 7 липня.

Зенітним ракетним підрозділам та авіації Повітряних сил тоді вдалось знищити сім ракет.

Три незбиті ракети влучили по Львову, а одна ракета – по приватному будинку в Черкаській області.

Зауважимо, що напередодні, доки не з’явились уточнення від Генштабу ЗСУ, керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомляв, що на території області впали уламки збитої в сусідньому регіоні ракети, а не сама ракета.

Ворожий Калібр пошкодив покрівлі двох будинків та електромережу.

Мережу тоді оперативно полагодили.

Люди під час ворожої атаки не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 499-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ, Ігор Табурець

Фото: Міноборони Росії

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