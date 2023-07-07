Устроил застенки в храме. СБУ расследует сотрудничество настоятеля УПЦ МП с оккупантами

В Киевской области Служба безопасности Украины расследует факты коллаборационной деятельности настоятеля храма УПЦ (МП) Виктора Талько.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Следователи проверяют данные о возможном содействии Талько россиянам в принудительном вывозе в Беларусь почти 100 жителей поселка Бородянка во время временной оккупации региона.

Кроме того, сотрудники СБУ расследуют обстоятельства функционирования российского застенка на территории храма, которым занимается Талько.

По предварительной версии следствия, клирик предложил оккупантам использовать подвальное помещение религиозного учреждения для заключения участников движения сопротивления.

— Задокументировано, что только с 29 по 31 марта 2022 года россияне удерживали там троих украинских волонтеров, которые привезли гуманитарную помощь для местных жителей, — говорится в сообщении.

Также СБУ инициировала лингвистическую экспертизу для проверки публичных призывов протоиерея по поддержке российских захватчиков в войне против Украины.

По результатам досудебного расследования будет решаться вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: Моя Киевщина

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