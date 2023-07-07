Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Игорь Гуменюк подорвал себя и погиб: что произошло в Шевченковском суде Киева
Срочно
Ночная атака на Львов: четверо погибших, под завалами еще есть люди
Калибры сначала летели на Киев, а потом изменили траекторию – Игнат об ударе по Львову
Самой младшей погибшей было 32 – Козицкий об ударе по Львову
”Прилет” дрона в Подмосковье и взрывы в Новой Москве: что известно о громком утре в РФ
Происшествия
Валентина Летяк, редактор ленты

Устроился завхозом на оборонный завод: СБУ разоблачила на Кировоградщине агента ФСБ

СБУ викрила на Кіровоградщині агента ФСБ
Фото: СБУ

В Кировоградской области контрразведка СБУ задержала агента ФСБ, который устроился на местное оборонное предприятие, чтобы собирать секретную информацию о ремонте военной техники.

Несколько недель назад ему удалось добиться назначения на должность завхоза. Шпион почти сразу начал собирать разведданные для российских спецслужб, однако сотрудники СБУ знали о каждом его шаге.

Российский агент прежде всего пытался установить точное количество и виды иностранного вооружения, которые проходили техобслуживание на базе завода.

Задержали предателя, когда он фотографировал секретные документы.

Местного жителя ФСБ завербовала задолго до начала полномасштабного вторжения, поскольку до этого он длительное время работал на различных предприятиях в РФ.

Его перевели в так называемый режим ожидания и отправили в Украину, где “активировали” после 24 февраля 2022 года.

За успешное выполнение заданий якобы гарантировали содействие в выезде в Россию и получение российского гражданства.

Злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.

Суд арестовал подозреваемого без права внесения залога.

Читайте также
В Николаеве задержали агента, который готовил ракетный удар по оборонному заводу и зданию СБУ
Устроился завхозом на оборонный завод: СБУ разоблачила на Кировоградщине агента ФСБ

Источник: СБУ
Война в Украине, Кировоградская область, Російська агресія, СБУ, ФСБ, Шпигуни
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Россия втрое меньше применяет Калибры для атак на Украину: Воздушные силы назвали причину
Юрій Ігнат
Ранен человек в Очакове: РФ атаковала Николаевщину дронами, артиллерией и С-300
Швидка допомога
Аналитики ISW фиксируют снижение эскалации вокруг ЗАЭС
ЗАЕС
ЕС предварительно согласовал выделение €500 млн на производство снарядов
Снаряди, боєприпаси
ВСУ закрепляются в районе Клещеевки под Бахмутом, продолжаются тяжелые бои — Генштаб
Бої на фронті
Видео
Последствия экоцида для Черного моря: насколько опасно купаться в Одессе

Черное море в Одессе закрыто для купания: на побережье все еще гниет камыш, принесенный течением из Херсона. Впрочем, на пляжах все равно полно людей. Некоторые даже купаются.

Александра Ченкова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (07.07.2023)
Устроился завхозом на оборонный завод: СБУ разоблачила на Кировоградщине агента ФСБ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (07.07.2023)
Устроился завхозом на оборонный завод: СБУ разоблачила на Кировоградщине агента ФСБ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 09:30 (07.07.2023)
Устроился завхозом на оборонный завод: СБУ разоблачила на Кировоградщине агента ФСБ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 09:00 (07.07.2023)
Устроился завхозом на оборонный завод: СБУ разоблачила на Кировоградщине агента ФСБ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь