Устроился завхозом на оборонный завод: СБУ разоблачила на Кировоградщине агента ФСБ

В Кировоградской области контрразведка СБУ задержала агента ФСБ, который устроился на местное оборонное предприятие, чтобы собирать секретную информацию о ремонте военной техники.

Несколько недель назад ему удалось добиться назначения на должность завхоза. Шпион почти сразу начал собирать разведданные для российских спецслужб, однако сотрудники СБУ знали о каждом его шаге.

Российский агент прежде всего пытался установить точное количество и виды иностранного вооружения, которые проходили техобслуживание на базе завода.

Задержали предателя, когда он фотографировал секретные документы.

Местного жителя ФСБ завербовала задолго до начала полномасштабного вторжения, поскольку до этого он длительное время работал на различных предприятиях в РФ.

Его перевели в так называемый режим ожидания и отправили в Украину, где “активировали” после 24 февраля 2022 года.

За успешное выполнение заданий якобы гарантировали содействие в выезде в Россию и получение российского гражданства.

Злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.

Суд арестовал подозреваемого без права внесения залога.

Источник : СБУ

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