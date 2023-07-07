Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ігор Гуменюк підірвав себе і загинув: що сталося у Шевченківському суді Києва
Терміново
Нічна атака на Львів: четверо загиблих, під завалами ще є люди
Калібри спочатку летіли на Київ, а потім змінили траєкторію – Ігнат про удар по Львову
Наймолодшій загиблій було 32 – Козицький про удар по Львову
”Приліт” дрона у Підмосков’ї та вибухи у Новій Москві: що відомо про гучний ранок у РФ
Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Влаштував катівню у храмі. СБУ розслідує співпрацю настоятеля УПЦ МП з окупантами

Віктор Талько

На Київщині Служба безпеки України розслідує факти колабораційної діяльності настоятеля храму УПЦ (МП) Віктора Талька.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Слідчі перевіряють дані щодо можливого сприяння Талька росіянам у примусовому вивезенні до Білорусі майже 100 жителів селища Бородянка під час тимчасової окупації регіону.

Крім того, співробітники СБУ розслідують обставини функціонування російської катівні на території храму, яким опікується Талько.

За попередньою версією слідства, клірик запропонував окупантам використовувати підвальне приміщення релігійної установи для ув’язнення учасників руху опору.

– Задокументовано, що тільки з 29 по 31 березня 2022 року росіяни утримували там 3-х українських волонтерів, що привезли гуманітарну допомогу для місцевих жителів, – йдеться у повідомленні. 

Також СБУ ініціювала лінгвістичну експертизу для перевірки публічних закликів протоієрея щодо підтримки російських загарбників у війні проти України.

За результатами досудового розслідування вирішуватиметься питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми.

Читайте також
Влаштувався завгоспом на оборонний завод: СБУ викрила на Кіровоградщині агента ФСБ
СБУ викрила на Кіровоградщині агента ФСБ

Фото: Моя Київщина

Війна в Україні, Київська область, СБУ, УПЦ МП
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Міна сповільненої дії: що таке касетні боєприпаси та в чому їх особливість
CBU-105 - касетний боєприпас до якого не застосовується заборона США
У нас менш як 10 місяців: Буданов прокоментував контрнаступ ЗСУ
Кирило Буданов
Ткаченко про удар по Львову: ЮНЕСКО має допомогти у відновленні історичних будівель
Олександр Ткаченко
У російському полоні перебувають понад 25 тис. цивільних українців – Лубінець
Дмитро Лубінець
Експертів МАГАТЕ пустили на кілька об’єктів Запорізької АЕС – Гроссі
Рафаель Гроссі
Відео
Наслідки екоциду для Чорного моря: наскільки небезпечно купатися в Одесі

Чорне море в Одесі закрите для купання: на узбережжі досі гниє очерет, принесений течією з Херсонщини. Проте на пляжах усе одно повно людей. Дехто навіть купається.

Олександра Ченкова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (07.07.2023)
Влаштував катівню у храмі. СБУ розслідує співпрацю настоятеля УПЦ МП з окупантами
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (07.07.2023)
Влаштував катівню у храмі. СБУ розслідує співпрацю настоятеля УПЦ МП з окупантами
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (07.07.2023)
Влаштував катівню у храмі. СБУ розслідує співпрацю настоятеля УПЦ МП з окупантами
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (07.07.2023)
Влаштував катівню у храмі. СБУ розслідує співпрацю настоятеля УПЦ МП з окупантами
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь