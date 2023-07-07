Влаштував катівню у храмі. СБУ розслідує співпрацю настоятеля УПЦ МП з окупантами

На Київщині Служба безпеки України розслідує факти колабораційної діяльності настоятеля храму УПЦ (МП) Віктора Талька.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Слідчі перевіряють дані щодо можливого сприяння Талька росіянам у примусовому вивезенні до Білорусі майже 100 жителів селища Бородянка під час тимчасової окупації регіону.

Крім того, співробітники СБУ розслідують обставини функціонування російської катівні на території храму, яким опікується Талько.

За попередньою версією слідства, клірик запропонував окупантам використовувати підвальне приміщення релігійної установи для ув’язнення учасників руху опору.

– Задокументовано, що тільки з 29 по 31 березня 2022 року росіяни утримували там 3-х українських волонтерів, що привезли гуманітарну допомогу для місцевих жителів, – йдеться у повідомленні.

Також СБУ ініціювала лінгвістичну експертизу для перевірки публічних закликів протоієрея щодо підтримки російських загарбників у війні проти України.

За результатами досудового розслідування вирішуватиметься питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми.

Фото: Моя Київщина

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