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Татьяна Забожко, редактор ленты

Видно даже в Херсоне: в оккупированных Алешках после взрыва валит дым

Вибух в Олешках

Днем 7 июля в пока захваченных Алешках Херсонской области после взрыва начался пожар.

– В оккупированных Алешках что-то бахнуло и горит, – сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Тем временем в херсонских Telegram-сообществах сообщают, что дым с окрестностей Алешек виден даже в областном центре.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 499-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Взрыв, Херсонская область
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