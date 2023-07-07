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Видно даже в Херсоне: в оккупированных Алешках после взрыва валит дым
Днем 7 июля в пока захваченных Алешках Херсонской области после взрыва начался пожар.
– В оккупированных Алешках что-то бахнуло и горит, – сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
Тем временем в херсонских Telegram-сообществах сообщают, что дым с окрестностей Алешек виден даже в областном центре.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 499-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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