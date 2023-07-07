Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ігор Гуменюк підірвав себе і загинув: що сталося у Шевченківському суді Києва
Терміново
Нічна атака на Львів: четверо загиблих, під завалами ще є люди
Калібри спочатку летіли на Київ, а потім змінили траєкторію – Ігнат про удар по Львову
Наймолодшій загиблій було 32 – Козицький про удар по Львову
”Приліт” дрона у Підмосков’ї та вибухи у Новій Москві: що відомо про гучний ранок у РФ
Надзвичайні події
Потребує перевірки
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Видно навіть у Херсоні: в окупованих Олешках після вибуху валує дим

Вибух в Олешках

Удень 7 липня в поки що захоплених Олешках Херсонської області після вибуху почалась пожежа.

– В окупованих Олешках щось бахнуло і горить, – повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Тим часом у херсонських Telegram-спільнотах повідомляють, що дим з околиць Олешок видно навіть в обласному центрі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 499-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Вибух, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Шестеро загиблих, двоє травмованих: у РФ стався вибух на заводі Промсинтез
Завод Промсинтез у РФ
Поранено людину в Очакові: РФ атакувала Миколаївщину дронами, артилерією та С-300
Швидка допомога
На Київщині чутно звуки вибухів: ПС ЗСУ попереджали про атаку дронів
Видно навіть у Херсоні: в окупованих Олешках після вибуху валує дим
Разом з атакою дронів в Одеській області пролунали вибухи
Видно навіть у Херсоні: в окупованих Олешках після вибуху валує дим
Працює ППО: на Дніпропетровщині лунають вибухи
Вибух
Відео
Наслідки екоциду для Чорного моря: наскільки небезпечно купатися в Одесі

Чорне море в Одесі закрите для купання: на узбережжі досі гниє очерет, принесений течією з Херсонщини. Проте на пляжах усе одно повно людей. Дехто навіть купається.

Олександра Ченкова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (07.07.2023)
Видно навіть у Херсоні: в окупованих Олешках після вибуху валує дим
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (07.07.2023)
Видно навіть у Херсоні: в окупованих Олешках після вибуху валує дим
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (07.07.2023)
Видно навіть у Херсоні: в окупованих Олешках після вибуху валує дим
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (07.07.2023)
Видно навіть у Херсоні: в окупованих Олешках після вибуху валує дим
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь