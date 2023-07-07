Потребує перевіркиТетяна Забожко, редакторка стрічки
Видно навіть у Херсоні: в окупованих Олешках після вибуху валує дим
Удень 7 липня в поки що захоплених Олешках Херсонської області після вибуху почалась пожежа.
– В окупованих Олешках щось бахнуло і горить, – повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
Тим часом у херсонських Telegram-спільнотах повідомляють, що дим з околиць Олешок видно навіть в обласному центрі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 499-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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