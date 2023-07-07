Видно навіть у Херсоні: в окупованих Олешках після вибуху валує дим

Удень 7 липня в поки що захоплених Олешках Херсонської області після вибуху почалась пожежа.

– В окупованих Олешках щось бахнуло і горить, – повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Тим часом у херсонських Telegram-спільнотах повідомляють, що дим з околиць Олешок видно навіть в обласному центрі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 499-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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