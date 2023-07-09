Один человек погиб, двое в больнице. На Харьковщине произошло смертельное ДТП

На Харьковщине правоохранители устанавливают обстоятельства столкновения Renault Мегапе, Fiat Tipo и Mercedes.

Об этом сообщают в ГУНП Харьковской области.

Авария произошла в воскресенье около 8:50 вблизи села Волохов Яр на автодороге Киев — Харьков — Довжанский.

– Телесные повреждения, не совместимые с жизнью, получил 38-летний водитель Fiat Tipo, а также травмировался 44-летний водитель Renault Мегапе и его 20-летняя пассажирка, – сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

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