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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Один человек погиб, двое в больнице. На Харьковщине произошло смертельное ДТП

ДТП
Фото: Нацполиция

На Харьковщине правоохранители устанавливают обстоятельства столкновения Renault Мегапе, Fiat Tipo и Mercedes.

Об этом сообщают в ГУНП Харьковской области.

Авария произошла в воскресенье около 8:50 вблизи села Волохов Яр на автодороге Киев — Харьков — Довжанский.

– Телесные повреждения, не совместимые с жизнью, получил 38-летний водитель Fiat Tipo, а также травмировался 44-летний водитель Renault Мегапе и его 20-летняя пассажирка, – сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

ДТП
Фото: Поліція Харківської області
Один человек погиб, двое в больнице. На Харьковщине произошло смертельное ДТП
Фото: Поліція Харківської області
Один человек погиб, двое в больнице. На Харьковщине произошло смертельное ДТП
Фото: Поліція Харківської області
Один человек погиб, двое в больнице. На Харьковщине произошло смертельное ДТП
Фото: Поліція Харківської області
Один человек погиб, двое в больнице. На Харьковщине произошло смертельное ДТП
Фото: Поліція Харківської області
Один человек погиб, двое в больнице. На Харьковщине произошло смертельное ДТП
Фото: Поліція Харківської області
Один человек погиб, двое в больнице. На Харьковщине произошло смертельное ДТП
Фото: Поліція Харківської області
ДТП
Один человек погиб, двое в больнице. На Харьковщине произошло смертельное ДТП
Один человек погиб, двое в больнице. На Харьковщине произошло смертельное ДТП
Один человек погиб, двое в больнице. На Харьковщине произошло смертельное ДТП
Один человек погиб, двое в больнице. На Харьковщине произошло смертельное ДТП
Один человек погиб, двое в больнице. На Харьковщине произошло смертельное ДТП
Один человек погиб, двое в больнице. На Харьковщине произошло смертельное ДТП

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

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Авария, ДТП, Харьковская область
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