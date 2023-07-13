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Марта Бондаренко, редактор ленты

Россияне обстреляли Орехов и села Запорожской области: есть погибший и раненые

Россияне обстреляли Орехов и села Запорожской области: есть погибший и раненые

Сегодня российские оккупационные войска в очередной раз ударили по прифронтовому городу Орехов Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко.

По его словам, в результате удара ранен 87-летний мужчина, а 40-летний житель от полученных травм погиб.

Кроме того, под реактивными обстрелами оказалось село Верхняя Терса Гуляйпольского района — там ранения получил 66-летний житель. Его госпитализировали.

Россияне обстреляли Орехов и села Запорожской области: есть погибший и раненые
Россияне обстреляли Орехов и села Запорожской области: есть погибший и раненые
Россияне обстреляли Орехов и села Запорожской области: есть погибший и раненые
Россияне обстреляли Орехов и села Запорожской области: есть погибший и раненые
Россияне обстреляли Орехов и села Запорожской области: есть погибший и раненые
Россияне обстреляли Орехов и села Запорожской области: есть погибший и раненые

Напомним, что 9 июля рашисты обстреляли в Орехове пункт, в котором местные получали гуманитарную помощь. Тогда погибло семеро, еще 11 получили ранения.

Война в Украине, Запорожская область
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