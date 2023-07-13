Россияне обстреляли Орехов и села Запорожской области: есть погибший и раненые
Сегодня российские оккупационные войска в очередной раз ударили по прифронтовому городу Орехов Запорожской области.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко.
По его словам, в результате удара ранен 87-летний мужчина, а 40-летний житель от полученных травм погиб.
Кроме того, под реактивными обстрелами оказалось село Верхняя Терса Гуляйпольского района — там ранения получил 66-летний житель. Его госпитализировали.
Напомним, что 9 июля рашисты обстреляли в Орехове пункт, в котором местные получали гуманитарную помощь. Тогда погибло семеро, еще 11 получили ранения.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк