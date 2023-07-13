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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росіяни обстріляли Оріхів та села на Запоріжжі: є загиблий та поранені

Росіяни обстріляли Оріхів та села на Запоріжжі: є загиблий та поранені

Сьогодні російські окупаційні війська вкотре вдарили по прифронтовому місту Оріхів Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, в результаті удару поранено 87-річного чоловіка, а 40-річний житель від отриманих травм загинув.

Крім того, під реактивними обстрілами опинилося село Верхня Терса Гуляйпільського району – там поранення отримав 66-річний житель. Його госпіталізували.

Росіяни обстріляли Оріхів та села на Запоріжжі: є загиблий та поранені
Росіяни обстріляли Оріхів та села на Запоріжжі: є загиблий та поранені
Росіяни обстріляли Оріхів та села на Запоріжжі: є загиблий та поранені
Росіяни обстріляли Оріхів та села на Запоріжжі: є загиблий та поранені
Росіяни обстріляли Оріхів та села на Запоріжжі: є загиблий та поранені
Росіяни обстріляли Оріхів та села на Запоріжжі: є загиблий та поранені

Нагадаємо, що 9 липня рашисти обстріляли в Оріхові пункт, в якому місцеві отримували гуманітарну допомогу. Тоді загинуло семеро, ще 11 отримали поранення.

Війна в Україні, Запорізька область
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Василь Саф’янюк
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