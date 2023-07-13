Росіяни обстріляли Оріхів та села на Запоріжжі: є загиблий та поранені
Сьогодні російські окупаційні війська вкотре вдарили по прифронтовому місту Оріхів Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
За його словами, в результаті удару поранено 87-річного чоловіка, а 40-річний житель від отриманих травм загинув.
Крім того, під реактивними обстрілами опинилося село Верхня Терса Гуляйпільського району – там поранення отримав 66-річний житель. Його госпіталізували.
Нагадаємо, що 9 липня рашисти обстріляли в Оріхові пункт, в якому місцеві отримували гуманітарну допомогу. Тоді загинуло семеро, ще 11 отримали поранення.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк