В Одесской области во время атаки дронов прогремели взрывы
В Одесской области во время звука сирен прозвучали взрывы.
Об этом сообщают местные жители и Telegram-каналы.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников врага с Черного моря.
Также сообщалось о баллистической угрозе в областях, где объявлена воздушная тревога.
По предварительной информации, работает ПВО. Местные Telegram-каналы сообщают о сбитии беспилотника.
Сейчас представители власти региона или украинские военные не комментировали информацию о взрывах.
Посмотреть, где в Украине объявлена воздушная тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 506-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк