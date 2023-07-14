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Ілля Нежигай, редактор стрічки

На Одещинні під час атаки дронів пролунали вибухи

На Одещинні під час атаки дронів пролунали вибухи
Фото: Факти ICTV

В Одеській області під час звуку сирен пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі та Telegram-канали.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників ворога з Чорного моря.

Також повідомлялось про балістичну загрозу в областях, де оголошена повітряна тривога.

За попередньою інформацією, працює ППО. Місцеві Telegram-канали повідомляють про збиття безпілотника.

Наразі представники влади регіону чи українські військові не коментували інформацію про вибухи.

Подивитись, де в Україні оголошена повітряна тривога, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 506-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Одеська область
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