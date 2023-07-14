На Одещинні під час атаки дронів пролунали вибухи
В Одеській області під час звуку сирен пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві жителі та Telegram-канали.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників ворога з Чорного моря.
Також повідомлялось про балістичну загрозу в областях, де оголошена повітряна тривога.
За попередньою інформацією, працює ППО. Місцеві Telegram-канали повідомляють про збиття безпілотника.
Наразі представники влади регіону чи українські військові не коментували інформацію про вибухи.
Подивитись, де в Україні оголошена повітряна тривога, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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