В Кривом Роге прогремели взрывы: что известно

В Кривом Роге прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные жители в Telegram-каналах.

Перед этим в Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил взрывы в городе.

Посмотреть, где в Украине объявлена воздушная тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 506-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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