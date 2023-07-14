В Кривом Роге прогремели взрывы: что известно
В Кривом Роге прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщают местные жители в Telegram-каналах.
Перед этим в Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.
Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил взрывы в городе.
Посмотреть, где в Украине объявлена воздушная тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 506-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк