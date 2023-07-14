У Кривому Розі пролунали вибухи: що відомо

У Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві мешканці у Telegram-каналах.

Перед цим у Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив вибухи в місті.

Переглянути, де в Україні оголошена повітряна тривога, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 506-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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