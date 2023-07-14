У Кривому Розі пролунали вибухи: що відомо
У Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві мешканці у Telegram-каналах.
Перед цим у Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.
Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив вибухи в місті.
Переглянути, де в Україні оголошена повітряна тривога, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 506-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк