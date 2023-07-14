Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Філігранна робота ППО – Хмельницька ОВА про знищення ракети над областю
Терміново
Нічна атака на Київ: двоє з чотирьох постраждалих – у лікарні
Терміново
Вибух невідомого військового об’єкта у Запоріжжі: постраждало вже 18 осіб, серед них – 6 дітей
Лідери НАТО попросили Зеленського “охолонути” через твіт напередодні саміту в Вільнюсі – Bloomberg
Повіз родину до лісу на чорницю: на Житомирщині чоловік наїхав на міну
Надзвичайні події
Перевірено
Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Кривому Розі пролунали вибухи: що відомо

У Кривому Розі пролунали вибухи: що відомо
Фото: Факти ICTV

У Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві мешканці у Telegram-каналах.

Перед цим у Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив вибухи в місті.

Переглянути, де в Україні оголошена повітряна тривога, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 506-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Дніпропетровська область, Кривий Ріг
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На Одещинні під час атаки дронів пролунали вибухи
У Кривому Розі пролунали вибухи: що відомо
В російському Курчатово пролунали вибухи: в місті розташована Курська АЕС
У Кривому Розі пролунали вибухи: що відомо
У Вільнюсі НАТО затвердило найбільші оборонні плани з часів холодної війни – Bild
НАТО
Нарада Зеленського за підсумками саміту НАТО та касетні боєприпаси США в Україні: 506-й день війни
У Кривому Розі пролунали вибухи: що відомо
Україна на шляху в НАТО провела перші консультації з формування Річної національної програми
прапори НАТО та України
Відео
Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників

На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

Василь Саф’янюк
Крізь біль і сльози: дворічна Ліза з Бахмута вчиться заново ходити
У Кривому Розі пролунали вибухи: що відомо
Підшивати тепер не доведеться! Незабаром почнеться відшив одягу для жінок-військових
У Кривому Розі пролунали вибухи: що відомо
Влада допомагати не поспішає: одесити самотужки відновлюють будівлі після удару РФ
У Кривому Розі пролунали вибухи: що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (12.07.2023)
У Кривому Розі пролунали вибухи: що відомо
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь