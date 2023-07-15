В Херсоне прогремели взрывы: что известно
В Херсоне во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Перед этим в Воздушных силах информировали, что существует угроза применения вражеских беспилотников на территории Херсонской области.
В то же время, по предварительной информации, город обстреливают российской артиллерией с левого берега Днепра.
Сейчас власти региона не комментировали информацию о взрывах.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 491-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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