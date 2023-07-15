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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Херсоні пролунали вибухи: що відомо

У Херсоні пролунали вибухи: що відомо
Фото: Факти ICTV

У Херсоні під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед цим у Повітряних силах інформували, що існує загроза застосування ворожих безпілотників на території Херсонської області.

Водночас, за попередньою інформацією, місто обстрілюють російською артилерією з лівого берега Дніпра.

Наразі влада регіону не коментувала інформацію про вибухи.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 507-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Херсон
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