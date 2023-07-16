Атака по Запорожью: один человек пострадал, в городе частично нет света

В ночь на 16 июля при обстреле Запорожья повреждениям подвергся инфраструктурный объект.

Обновлено 16 июля в 08:39. Из-за взрывной волны в близлежащих зданиях вылетели окна.

Пока в части одного из районов областного центра отсутствует свет.

По словам секретаря городского совета Анатолия Куртева, в настоящее время аварийные службы работают над возобновлением энергоснабжения.

– К сожалению, есть пострадавший человек, – отмечает Анатолий Куртев.

Напомним, что взрывы в Запорожье прогремели во время воздушной тревоги после 22:00.

В Воздушных силах ВСУ тогда предупреждали, что в сторону города полетели вражеские ракеты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 508-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Анатолий Куртев

Фото: Анатолий Куртев

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