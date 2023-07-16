Атака по Запоріжжю: одна людина постраждала, у місті частково немає світла

Уночі проти 16 липня під час обстрілу Запоріжжя ушкоджень зазнав інфраструктурний об’єкт.

Оновлено 16 липня о 08:39. Через вибухову хвилю в прилеглих будівлях повилітали вікна.

Наразі в частині одного з районів обласного центру немає світла.

За словами секретаря міської ради Анатолія Куртєва, наразі аварійні служби працюють над відновленням енергопостачання.

– На жаль, є постраждала людина, – зазначає Анатолій Куртєв.

Нагадаємо, що вибухи в Запоріжжі пролунали під час повітряної тривоги після 22:00.

У Повітряних силах ЗСУ тоді попереджали, що в бік міста полетіли ворожі ракети.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 508-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Анатолій Куртєв

Фото: Анатолій Куртєв

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