Атака по Запоріжжю: одна людина постраждала, у місті частково немає світла
Уночі проти 16 липня під час обстрілу Запоріжжя ушкоджень зазнав інфраструктурний об’єкт.
Оновлено 16 липня о 08:39. Через вибухову хвилю в прилеглих будівлях повилітали вікна.
Наразі в частині одного з районів обласного центру немає світла.
За словами секретаря міської ради Анатолія Куртєва, наразі аварійні служби працюють над відновленням енергопостачання.
– На жаль, є постраждала людина, – зазначає Анатолій Куртєв.
Нагадаємо, що вибухи в Запоріжжі пролунали під час повітряної тривоги після 22:00.
У Повітряних силах ЗСУ тоді попереджали, що в бік міста полетіли ворожі ракети.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 508-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Анатолій Куртєв
Фото: Анатолій Куртєв
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