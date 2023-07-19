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Илья Нежигай, редактор ленты

Во время атаки БпЛА на Днепропетровщине прогремели взрывы

Во время атаки БпЛА на Днепропетровщине прогремели взрывы
Фото: Факти ICTV

В Днепропетровской области прогремели взрывы.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах предостерегли жителей Днепропетровской области, что существует угроза применения вражеских ударных БпЛА.

По предварительной информации, в области работает противовоздушная оборона.

Сейчас власти региона не комментировали информацию о взрывах.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 511-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Днепропетровская область
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