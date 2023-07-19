Під час атаки БпЛА на Дніпропетровщині пролунали вибухи
В Дніпропетровській області пролунали вибухи.
Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.
У Повітряних силах застерегли жителів Дніпропетровської області, що існує загроза застосування ворожих ударних БпЛА.
За попередньою інформацією, в області працює протиповітряна оборона.
Наразі влада регіону не коментувала інформацію про вибухи.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 511-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.Оксана Лотоцька