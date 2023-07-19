Під час атаки БпЛА на Дніпропетровщині пролунали вибухи

В Дніпропетровській області пролунали вибухи.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.

У Повітряних силах застерегли жителів Дніпропетровської області, що існує загроза застосування ворожих ударних БпЛА.

За попередньою інформацією, в області працює протиповітряна оборона.

Наразі влада регіону не коментувала інформацію про вибухи.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 511-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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