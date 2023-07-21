РФ ударом по объекту инфраструктуры в Запорожской области убила четырех работников
Российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры Пологовского района Запорожской области.
Из-за вражеского обстрела четверо сотрудников погибли. Еще двоих с ранениями госпитализировали в лечебное учреждение.
Как сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, погибшим было 29, 30, 33 и 43 года.
В целом, отмечает глава области, в течение суток враг нанес 80 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области:
- 63 удара из артиллерии (по Гуляйполю, Левадному, Белогорью, Чаривному, Гуляйпольскому, Малиновке, Червоному, Щербакам, Степногорску, Пятихаткам и другим прифронтовым селам),
- 10 ударов из реактивных систем залпового огня (по Новодаровке),
- шесть авиационных ударов (по Пятихаткам, Орехову и Малой Токмачке),
- один удар из беспилотника (по Лобковому).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 513-е сутки.
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Источник: Юрий Малашко
Фото: Минздрав
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