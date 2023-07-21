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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ ударом по объекту инфраструктуры в Запорожской области убила четырех работников

Швидка допомога

Российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры Пологовского района Запорожской области.

Из-за вражеского обстрела четверо сотрудников погибли. Еще двоих с ранениями госпитализировали в лечебное учреждение.

Как сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, погибшим было 29, 30, 33 и 43 года.

В целом, отмечает глава области, в течение суток враг нанес 80 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области:

  • 63 удара из артиллерии (по Гуляйполю, Левадному, Белогорью, Чаривному, Гуляйпольскому, Малиновке, Червоному, Щербакам, Степногорску, Пятихаткам и другим прифронтовым селам),
  • 10 ударов из реактивных систем залпового огня (по Новодаровке),
  • шесть авиационных ударов (по Пятихаткам, Орехову и Малой Токмачке),
  • один удар из беспилотника (по Лобковому).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 513-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Юрий Малашко

Фото: Минздрав

Война в Украине, Запорожская область, Російська агресія, РФ, Смерть
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