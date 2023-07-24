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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Громко на Сумщине: наша ПВО отработала по вражескому Шахеду

Вибух
Фото: Depositphotos

В небе над Сумской областью силами противовоздушной обороны уничтожен вражеский ударный дрон Shahed.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

Напомним, что взрывы на Сумщине слышали около полуночи. В областной военной администрации отметили, что возможна ракетная опасность.

Напомним, что 18 июля Россия цинично обстреляла из артиллерии центр Белополья на Сумщине, в результате чего трое погибших и десять раненых.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 515-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Взрыв, Сумская область
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За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.

Наталья Кулик
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