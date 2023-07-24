Гучно на Сумщині: наша ППО відпрацювала по ворожому Шахеду
У небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони знищено ворожий ударний дрон Shahed.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
Нагадаємо, що вибухи на Сумщині чули близько опівночі. В обласній військовій адміністрації наголосили, що можлива ракетна небезпека.
Нагадаємо, що 18 липня Росія цинічно обстріляла з артилерії центр Білопілля на Сумщині, внаслідок чого було троє загиблих та десять поранених.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 515-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик