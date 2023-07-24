Гучно на Сумщині: наша ППО відпрацювала по ворожому Шахеду

У небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони знищено ворожий ударний дрон Shahed.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

Нагадаємо, що вибухи на Сумщині чули близько опівночі. В обласній військовій адміністрації наголосили, що можлива ракетна небезпека.

Нагадаємо, що 18 липня Росія цинічно обстріляла з артилерії центр Білопілля на Сумщині, внаслідок чого було троє загиблих та десять поранених.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 515-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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