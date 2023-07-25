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Марта Бондаренко, редактор ленты

Ночью вражеские Шахеды атаковали инфраструктурный объект Житомирской области

дрон Shahed Герань-2
Фото: Getty Images

Сегодня ночью российские оккупанты обстреляли Житомирскую область дронами-камикадзе Shahed.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

По предварительной информации, есть попадание в инфраструктурный объект. Все экстренные службы работают на месте происшествия.

Информация о наличии жертв и масштабах повреждений уточняется.

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БПЛА Shahed

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 517-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Житомирская область
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