Ночью вражеские Шахеды атаковали инфраструктурный объект Житомирской области
Сегодня ночью российские оккупанты обстреляли Житомирскую область дронами-камикадзе Shahed.
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
По предварительной информации, есть попадание в инфраструктурный объект. Все экстренные службы работают на месте происшествия.
Информация о наличии жертв и масштабах повреждений уточняется.
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За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик