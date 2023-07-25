Вночі ворожі Шахеди атакували інфраструктурний об’єкт на Житомирщині
Сьогодні вночі російські окупанти обстріляли Житомирську область дронами-камікадзе Shahed.
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
За попередньою інформацією, є влучання в інфраструктурний об’єкт. Всі екстрені служби працюють на місці події.
Інформація щодо наявності жертв та масштабів пошкоджень уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 517-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик