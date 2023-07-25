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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вночі ворожі Шахеди атакували інфраструктурний об’єкт на Житомирщині

дрон Shahed Герань-2
Фото: Getty Images

Сьогодні вночі російські окупанти обстріляли Житомирську область дронами-камікадзе Shahed.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

За попередньою інформацією, є влучання в інфраструктурний об’єкт. Всі екстрені служби працюють на місці події.

Інформація щодо наявності жертв та масштабів пошкоджень уточнюється.

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Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Житомирська область
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Наталія Кулик
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