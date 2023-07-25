Вночі ворожі Шахеди атакували інфраструктурний об’єкт на Житомирщині

Сьогодні вночі російські окупанти обстріляли Житомирську область дронами-камікадзе Shahed.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

За попередньою інформацією, є влучання в інфраструктурний об’єкт. Всі екстрені служби працюють на місці події.

Інформація щодо наявності жертв та масштабів пошкоджень уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 517-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.