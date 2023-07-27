РФ не дают покоя наши летчики – Игнат об атаках на аэродром в Староконстантинове

Во время двух последних воздушных атак – вечером 26 июля и ночью 27 июля – под прицелом российских оккупантов был аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области.

Это отметил во время эфира общенационального телемарафона Єдині новини спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– Не дает покоя врагу аэродром Староконстантинова. Даже не сам аэродром, а наши военные летчики, наносящие удары. Вы же видите, какая хорошая “бавовна” происходит, на оккупированных территориях в частности. Потому вчера этот аэродром был под прицелом. И Шахеды (сегодня ночью.– Ред.) были направлены именно туда, – отметил Юрий Игнат.

Таким образом, всего за несколько часов россияне атаковали Хмельницкую область ракетами Х-101, Х-47М Кинжал и дронами-камикадзе типа Shahed-136/131.

Ракеты Х-101 вчера вечером вылетели с юго-восточного направления.

Направлялись сначала якобы в Харьковскую область, затем – в Днепропетровскую область, дальше – еще на Юг, тогда – на Запад. А уже из Львовской полетели в восточном направлении в Староконстантинов Хмельницкой области.

В то же время враг решил нанести удар еще и с Севера – с самолетов МиГ-31К ракетами Кинжал.

– Ну мы понимаем, чем можно сбить Кинжал (впервые ракету Кинжал силы ПВО сбили 4 мая из ЗРК Patriot, – Ред.). Собственно поэтому там есть определенные повреждения, о которых мы, конечно же, не будем сообщать, – добавил спикер Воздушных сил ВСУ.

Всего в течение 26 июля Вооруженные силы Украины уничтожили 36 российских крылатых ракет – три ракеты Калибр и 33 ракеты Х-101/Х-555.

Ночью 27 июля силы ПВО уничтожили все восемь дронов-камикадзе Shahed-136/131.

Две крылатые ракеты типа Калибр, которые россияне выпустили с подлодки в акватории Черного моря, ликвидировать не удалось – вражеские боеприпасы атаковали портовую инфраструктуру Одесчины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 519-е сутки.

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