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Татьяна Забожко, редактор ленты

Ночью в Хмельницкой области работала ПВО: что известно

Війна в Україні, ППО
Фото: Генштаб ВСУ

После трех ночи 27 июля в Хмельницкой области прогремели взрывы.

В областной военной администрации подтвердили, что в регионе работает противовоздушная оборона.

В ОВА призывали людей оставаться в укрытиях, беречь себя и своих близких.

Больше информации о ночной атаке там пока не предоставлялось.

Отметим, что об угрозе применения врагом ракет и ударных беспилотников в Воздушных силах ВСУ сообщали после полуночи.

Хмельницкую область опасность охватила после двух ночи.

Тогда же мониторинговые каналы сообщали, что в регион направляются дроны-камикадзе типа Shahed-136/131.

Напомним, что именно в направлении Хмельницкой области около 19:00 26 июля российские войска выпустили четыре аэробаллистические ракеты Х-47М Кинжал из истребителей МиГ-31К.

Силы ПВО атаку отбили. Однако в результате сбития ракет обломки упали в населенных пунктах Хмельницкого района.

В частности, обломки повредили авто на территории частного дома в Староконстантиновской общине.

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Всего в течение 26 июля Вооруженные силы Украины уничтожили 36 российских крылатых ракет – три ракеты Калибр и 33 ракеты Х-101/Х-555.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 519-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Хмельницкая ОВА

Хмельницкая область
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