Ночью в Хмельницкой области работала ПВО: что известно
После трех ночи 27 июля в Хмельницкой области прогремели взрывы.
В областной военной администрации подтвердили, что в регионе работает противовоздушная оборона.
В ОВА призывали людей оставаться в укрытиях, беречь себя и своих близких.
Больше информации о ночной атаке там пока не предоставлялось.
Отметим, что об угрозе применения врагом ракет и ударных беспилотников в Воздушных силах ВСУ сообщали после полуночи.
Хмельницкую область опасность охватила после двух ночи.
Тогда же мониторинговые каналы сообщали, что в регион направляются дроны-камикадзе типа Shahed-136/131.
Напомним, что именно в направлении Хмельницкой области около 19:00 26 июля российские войска выпустили четыре аэробаллистические ракеты Х-47М Кинжал из истребителей МиГ-31К.
Силы ПВО атаку отбили. Однако в результате сбития ракет обломки упали в населенных пунктах Хмельницкого района.
В частности, обломки повредили авто на территории частного дома в Староконстантиновской общине.
Всего в течение 26 июля Вооруженные силы Украины уничтожили 36 российских крылатых ракет – три ракеты Калибр и 33 ракеты Х-101/Х-555.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 519-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Хмельницкая ОВА
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