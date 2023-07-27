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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ не дають спокою наші льотчики – Ігнат про атаки на аеродром у Старокостянтинові

ППО, авіація ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Під час двох останніх повітряних атак – увечері 26 липня та вночі 27 липня – під прицілом російських окупантів був аеродром у Старокостянтинові Хмельницької області.

На цьому під час ефіру загальнонаціонального телемарафону Єдині новини наголосив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Не дає спокою ворогу аеродром Старокостянтинова. Навіть не сам аеродром, а наші військові льотчики, які завдають ударів. Ви ж бачите, яка гарна “бавовна” відбувається, на окупованих територіях зокрема. Тому вчора цей аеродром був під прицілом. І Шахеди (сьогодні вночі. – Ред.) були спрямовані саме туди, – зазначив Юрій Ігнат.

Таким чином усього за кілька годин росіяни атакували Хмельницьку область ракетами Х-101, Х-47М Кинджал та дронами-камікадзе типу Shahed-136/131.

Ракети Х-101 вчора ввечері вилетіли з південно-східного напрямку.

Прямували спершу нібито в Харківську область, потім – у Дніпропетровську область, далі – ще на Південь, тоді – на Захід. А вже із Львівської полетіли в східному напрямку до Старокостянтинова Хмельницької області.

У той самий час ворог вирішив завдати удару ще й із Півночі – із літаків МіГ-31К ракетами Кинджал.

– Ну, ми розуміємо, чим можна збити Кинджал (уперше ракету Кинджал сили ППО збили 4 травня із ЗРК Patriot. – Ред.). Власне, тому там є певні пошкодження, про які ми, звісно ж, не повідомлятимемо, – додав речник Повітряних сил ЗСУ.

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Загалом протягом 26 липня Збройні сили України знищили 36 російських крилатих ракет – три ракети Калібр та 33 ракети Х-101/Х-555.

Уночі 27 липня сили ППО знищили всі вісім дронів-камікадзе Shahed-136/131.

Дві крилаті ракети типу Калібр, які росіяни випустили з підводного човна в акваторії Чорного моря, ліквідувати не вдалось – ворожі боєприпаси атакували портову інфраструктуру Одещини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 519-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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