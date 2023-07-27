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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Уночі в Хмельницькій області працювала ППО: що відомо

Війна в Україні, ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Після третьої ночі 27 липня в Хмельницькій області пролунали вибухи.

В обласній військовій адміністрації підтвердили, що в регіоні працює протиповітряна оборона.

В ОВА закликали людей залишатися в укриттях та берегти себе й своїх близьких.

Більше інформації про нічну атаку там поки не надавали.

Зауважимо, що про загрозу застосування ворогом ракет та ударних безпілотників у Повітряних силах ЗСУ повідомляли після опівночі.

Хмельницьку область небезпека охопила після другої ночі.

Тоді ж моніторингові канали повідомляли, що до регіону прямують дрони-камікадзе типу Shahed.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 519-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Хмельницька ОВА

Хмельницька область
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