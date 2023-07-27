Уночі в Хмельницькій області працювала ППО: що відомо
Після третьої ночі 27 липня в Хмельницькій області пролунали вибухи.
В обласній військовій адміністрації підтвердили, що в регіоні працює протиповітряна оборона.
В ОВА закликали людей залишатися в укриттях та берегти себе й своїх близьких.
Більше інформації про нічну атаку там поки не надавали.
Зауважимо, що про загрозу застосування ворогом ракет та ударних безпілотників у Повітряних силах ЗСУ повідомляли після опівночі.
Хмельницьку область небезпека охопила після другої ночі.
Тоді ж моніторингові канали повідомляли, що до регіону прямують дрони-камікадзе типу Shahed.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 519-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Хмельницька ОВА
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