Россия нанесла ракетный удар по образовательному заведению в Сумах — ОВА

В Сумах во время ракетной опасности раздались взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях существует ракетная опасность.

Впоследствии в Сумской ОВА подтвердили атаку РФ.

— Российские террористы нанесли ракетный удар по учебному заведению в Сумах. На месте прилета работают все необходимые службы, — говорится в сообщении.

В ОВА заявили, что сейчас информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Власти области призвали жителей не публиковать фото и видео места попадания и работ по ликвидации последствий.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 521-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.