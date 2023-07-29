Россия нанесла ракетный удар по образовательному заведению в Сумах — ОВА
В Сумах во время ракетной опасности раздались взрывы.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.
Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях существует ракетная опасность.
Впоследствии в Сумской ОВА подтвердили атаку РФ.
— Российские террористы нанесли ракетный удар по учебному заведению в Сумах. На месте прилета работают все необходимые службы, — говорится в сообщении.
В ОВА заявили, что сейчас информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Власти области призвали жителей не публиковать фото и видео места попадания и работ по ликвидации последствий.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 521-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.