Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В санатории возле Трускавца девочка выстрелила в голову 10-летнему мальчику: что известно
Наша независимость закаляется в войне: историки о важности Дня украинской государственности
Срочно
Россия атаковала ракетами многоэтажку в Днепре, девять пострадавших
Это меня убило, я кричала от боли: Харлан высказалась о дисквалификации и поблагодарила за поддержку
Целью ракетного удара РФ был Староконстантинов в Хмельницкой области — Игнат
Происшествия Срочно
Срочно
Нуждается в проверке
Илья Нежигай, редактор ленты

Россия нанесла ракетный удар по образовательному заведению в Сумах — ОВА

Россия нанесла ракетный удар по образовательному заведению в Сумах — ОВА
Фото: Факти ICTV

В Сумах во время ракетной опасности раздались взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях существует ракетная опасность.

Впоследствии в Сумской ОВА подтвердили атаку РФ.

— Российские террористы нанесли ракетный удар по учебному заведению в Сумах. На месте прилета работают все необходимые службы, — говорится в сообщении.

В ОВА заявили, что сейчас информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Власти области призвали жителей не публиковать фото и видео места попадания и работ по ликвидации последствий.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 521-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Суми
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Мы делаем все, чтобы не понадобилось: в Минэнерго объяснили, будут ли отключать свет зимой
Россия нанесла ракетный удар по образовательному заведению в Сумах — ОВА
Был в шести метрах от эпицентра взрыва: очевидец теракта в Оленовке рассказывает новые детали
Россия нанесла ракетный удар по образовательному заведению в Сумах — ОВА
В оккупированных Донецке и Мариуполе прогремели взрывы
Россия нанесла ракетный удар по образовательному заведению в Сумах — ОВА
Немецкие политики призывают предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus
Крилата ракета Taurus
Уничтожение нового поколения защитников Украины: посол Британии о похищении детей РФ
Мелінда Сіммонс
Видео
Многие ребята погибли на глазах, потому что стекли кровью: воспоминания очевидцев теракта в Оленовке

Факты ICTV нашли азовцев, которые в ночь теракта в Оленовке находились в бараке. В годовщину трагедии они рассказали, какой ужас пережили.

Кристина Величанская
День Украинской Государственности: что это за праздник и почему злит россиян
Людина з прапором України
Держат фронт возле Донецка: 59 ОМПБр показала уникальное антидроновое оружие
Россия нанесла ракетный удар по образовательному заведению в Сумах — ОВА
Бастион-02: как отечественная РСЗО демилитаризирует армию РФ
Россия нанесла ракетный удар по образовательному заведению в Сумах — ОВА
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (28.07.2023)
Россия нанесла ракетный удар по образовательному заведению в Сумах — ОВА
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь