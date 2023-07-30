Попытался напасть на военного: в Житомире задержали мужчину, который угрожал прохожим ножом

В Житомире задержали мужчину, который угрожал прохожим ножом, а также попытался напасть на военнослужащего.

Инцидент произошел около 14:00 в субботу, 29 июля. В полицию поступило сообщение, что на улице Небесной Сотни неизвестный мужчина ведет себя агрессивно и угрожает окружающим ножом.

На место происшествия прибыли нацгвардейцы, которые проводили патрулирование в микрорайоне.

— Мужчина не отреагировал на требование правоохранителей прекратить правонарушение и бросить нож. Он попытался напасть на военнослужащего. После предупредительных выстрелов нацгвардеец вынужден был остановить нападавшего, ранив его, — сообщили в полиции.

Мужчине оказали первую помощь и вызвали скорую, сейчас он находится в больнице. Нападающим оказался житель Житомира 1986 года рождения.

Следователи задержали правонарушителя в порядке ст. 208 УПК Украины.

По факту хулиганства открыли уголовное дело (ч. 4 ст. 296 и ч. 1 ст. 345 УК). Статьи закона предусматривают лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Продолжается выяснение всех причин и обстоятельств происшествия. Мужчина должен будет пройти экспертизы, в том числе по употреблению веществ, влияющих на поведение.

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