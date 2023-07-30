Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У санаторії біля Трускавця дівчинка вистрілила в голову 10-річному хлопчику: що відомо
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
Терміново
Росія атакувала ракетами багатоповерхівку у Дніпрі, дев’ятеро постраждалих
Це мене вбило, я кричала від болю: Харлан висловилася про дискваліфікацію і подякувала за підтримку
У РФ заявляють про атаку безпілотників на Москву: що відомо
Надзвичайні події
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Спробував напасти на військового: у Житомирі затримали чоловіка, який погрожував перехожим ножем

У Житомирі затримали чоловіка, який погрожував оточуюючим з ножем

У Житомирі затримали чоловіка, який погрожував перехожим ножем, а також спробував напасти на військовослужбовця.

Інцидент стався близько 14:00 у суботу, 29 липня. У поліцію надійшло повідомлення, що на вулиці Небесної Сотні невідомий чоловік поводиться агресивно та погрожує людям ножем.

На місце події прибули нацгвардійці, які проводили патрулювання у мікрорайоні.

– Чоловік не відреагував на вимогу правоохоронців припинити правопорушення та кинути ніж. Він спробував напасти на військовослужбовця. Після попереджувальних пострілів нацгвардієць змушений був зупинити нападника, поранивши його, – повідомили у поліції.

Чоловіку надали першу допомогу та викликали швидку, зараз він перебуває у лікарні. Нападником виявився житель Житомира 1986 року народження.

Слідчі затримали правопорушника у порядку ст. 208 КПК України.

За фактом хуліганства відкрили кримінальну справу (ч. 4 ст. 296 та ч. 1 ст. 345 ККУ). Статті закону передбачають позбавлення волі на термін від трьох до семи років.

Триває з’ясування всіх причин та обставин події. Чоловік матиме пройти експертизи, зокрема щодо вживання речовин, що впливають на поведінку.

Читайте також
У Вознесенську на Миколаївщині зіткнулися дві автівки, три людини загинули
ДТП у Вознесенську

Житомир, Поліція
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Вознесенську на Миколаївщині зіткнулися дві автівки, три людини загинули
ДТП у Вознесенську
На Житомирщині гучно – повідомляють про вибухи
Спробував напасти на військового: у Житомирі затримали чоловіка, який погрожував перехожим ножем
Побила, обпекла пальником та зачинила у сараї: на Одещині з 7-річного хлопчика познущалася рідна сестра
поліція
Зачинився у кабінеті та вистрілив у себе: у Тернополі поліцейський намагався скоїти суїцид
Спробував напасти на військового: у Житомирі затримали чоловіка, який погрожував перехожим ножем
Сутички на території Києво-Печерської лаври: чотирьох осіб судитимуть за хуліганство
лавра
Відео
Багато хлопців загинули на очах, бо стекли кров’ю: спогади очевидців теракту в Оленівці

Факти ICTV знайшли азовців, які в ніч теракту в Оленівці перебували у бараці. У роковини трагедії вони розказали, який жах пережили.

Христина Величанська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (30.07.2023)
Спробував напасти на військового: у Житомирі затримали чоловіка, який погрожував перехожим ножем
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (30.07.2023)
Спробував напасти на військового: у Житомирі затримали чоловіка, який погрожував перехожим ножем
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (30.07.2023)
Спробував напасти на військового: у Житомирі затримали чоловіка, який погрожував перехожим ножем
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (30.07.2023)
Спробував напасти на військового: у Житомирі затримали чоловіка, який погрожував перехожим ножем
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь