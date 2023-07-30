Спробував напасти на військового: у Житомирі затримали чоловіка, який погрожував перехожим ножем

У Житомирі затримали чоловіка, який погрожував перехожим ножем, а також спробував напасти на військовослужбовця.

Інцидент стався близько 14:00 у суботу, 29 липня. У поліцію надійшло повідомлення, що на вулиці Небесної Сотні невідомий чоловік поводиться агресивно та погрожує людям ножем.

На місце події прибули нацгвардійці, які проводили патрулювання у мікрорайоні.

– Чоловік не відреагував на вимогу правоохоронців припинити правопорушення та кинути ніж. Він спробував напасти на військовослужбовця. Після попереджувальних пострілів нацгвардієць змушений був зупинити нападника, поранивши його, – повідомили у поліції.

Чоловіку надали першу допомогу та викликали швидку, зараз він перебуває у лікарні. Нападником виявився житель Житомира 1986 року народження.

Слідчі затримали правопорушника у порядку ст. 208 КПК України.

За фактом хуліганства відкрили кримінальну справу (ч. 4 ст. 296 та ч. 1 ст. 345 ККУ). Статті закону передбачають позбавлення волі на термін від трьох до семи років.

Триває з’ясування всіх причин та обставин події. Чоловік матиме пройти експертизи, зокрема щодо вживання речовин, що впливають на поведінку.

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