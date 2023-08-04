Обрезал волосы и бил: на Черниговщине мужчина из-за четырех персиков неделю пытал женщину и детей

В Черниговской области правоохранители задержали 46-летнего мужчину, которого подозревают в пытках своей сожительницы, ее 12-летнего сына и 11-летней дочери.

Именно таким образом мужчина решил наказать семью из-за сорванных детьми четырех персиков с соседского дерева. В состоянии алкогольного опьянения мужчина избил мальчика с девочкой и их мать, закрыл их в комнате, где в течение пяти дней издевался.

Он обрезал всем волосы и отобрал мобильные телефоны. Все это время мужчина ходил нетрезвый.

Только через неделю женщине удалось сбежать, она обратилась к фельдшеру, который и вызвал полицию. Женщину и детей госпитализировали, а правонарушителя — задержали.

Злоумышленнику объявлено о подозрении по части 1 статьи 127 УКУ (пытки), ему грозит до шести лет тюрьмы.

Источник : Нацполиция

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