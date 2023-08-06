РФ нанесла удар управляемой авиабомбой по центру переливания крови в Харьковской области

В Купянском районе Харьковской области Россия нанесла удар управляемой авиабомбой по центру переливания крови. Предварительно, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, который обнародовал фотографию с места, куда ударили российские войска.

— Этот вечер, Купянская община на Харьковщине. Есть погибшие и раненые. Мои соболезнования! Наши спасатели ликвидируют пожар, — отметил глава государства.

По мнению президента, одно это преступление войны против Украины говорит все о российской агрессии.

Он считает россиян зверями, которые уничтожают то, что просто дает возможность жить. Зеленский отмечает, что победить террористов — это дело чести для всех, кто ценит жизнь.

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