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Удар авіабомбою по центру переливання крові на Харківщині: що відомо

Удар авіабомбою по центру переливання крові на Харківщині: що відомо
Фото: Офіс президента

Два чоловіки загинули та ще четверо дістали поранення від удару керованою авіабомбою по центру переливання крові в селі Кругляківка Куп’янського району Харківської області близько 20:20 5 серпня.

Оновлено 6 серпня о 14:39. Такі попередні дані авіаудару, що спричинив масштабну пожежу в будівлі, озвучив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Після ворожого удару президент України Володимир Зеленський наголосив, що перемогти терористів є справою честі для всіх, хто цінує життя.

Варто наголосити, що останні два дні ворог щільно поливає вогнем Куп’янський район.

О пів на п’яту вечора 5 серпня під удар ворожої артилерії потрапили будинки, господарчі споруди, а також будівлі фермерського господарства в самому Куп’янську.

До лікарні тоді з осколковими пораненнями госпіталізували 55-річного чоловіка.

Ще за дві години через артилерійські обстріли спалахнули дві пожежі в приватних домоволодіннях у селі Петропавлівка.

Ще одна пожежа, тепер уже на території сільськогосподарського підприємства, спалахнула в Петропавлівці вранці 6 серпня.

У селі Подоли Куп’янського району через ворожий обстріл сталася пожежа в господарчій споруді, зруйновано приватний будинок.

58-річна жінка загинула, 66-річний чоловік із пораненнями перебуває в лікарні.

Нагадаємо, що вранці 6 серпня росіяни вгатили, імовірно, із ЗРК С-300 по Холодногірському району Харкова

Інформація про постраждалих не надходила.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 529-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Володимир Зеленський, Олег Синєгубов, ГУ ДСНС у Харківській області

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Куп'янськ, Україна-Росія, Харківська область
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