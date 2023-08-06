Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Удар авіабомбою по центру переливання крові на Харківщині: що відомо
Два чоловіки загинули та ще четверо дістали поранення від удару керованою авіабомбою по центру переливання крові в селі Кругляківка Куп’янського району Харківської області близько 20:20 5 серпня.
Оновлено 6 серпня о 14:39. Такі попередні дані авіаудару, що спричинив масштабну пожежу в будівлі, озвучив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Після ворожого удару президент України Володимир Зеленський наголосив, що перемогти терористів є справою честі для всіх, хто цінує життя.
Варто наголосити, що останні два дні ворог щільно поливає вогнем Куп’янський район.
О пів на п’яту вечора 5 серпня під удар ворожої артилерії потрапили будинки, господарчі споруди, а також будівлі фермерського господарства в самому Куп’янську.
До лікарні тоді з осколковими пораненнями госпіталізували 55-річного чоловіка.
Ще за дві години через артилерійські обстріли спалахнули дві пожежі в приватних домоволодіннях у селі Петропавлівка.
Ще одна пожежа, тепер уже на території сільськогосподарського підприємства, спалахнула в Петропавлівці вранці 6 серпня.
У селі Подоли Куп’янського району через ворожий обстріл сталася пожежа в господарчій споруді, зруйновано приватний будинок.
58-річна жінка загинула, 66-річний чоловік із пораненнями перебуває в лікарні.
Нагадаємо, що вранці 6 серпня росіяни вгатили, імовірно, із ЗРК С-300 по Холодногірському району Харкова
Інформація про постраждалих не надходила.
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Джерело: Володимир Зеленський, Олег Синєгубов, ГУ ДСНС у Харківській області