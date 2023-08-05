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Юлия Соколова, редактор ленты

В результате оползня в Грузии погибла украинская медийщица Алина Поликовская

Аліна Поліковська

Вследствие оползня в грузинском поселке Шови погибла украинская медийщица Алина Поликовская. Ее мужа и троих детей, находившихся с ними, пока не нашли.

Об этом сообщила журналистка Ольга Артюшенко на своей странице в Facebook.

– Алина Поликовская погибла. В Грузии. Она была там с мужем и тремя детьми. Оползень. 30 лет, говорят, ничего такого там не было. Ее нашли. Их – еще нет. В это невозможно поверить, – написала она.

По словам Артюшенко, погибшая некоторое время проживала в Утрехте (Нидерланды).

– Алина была хорошей, умной, красивой – неудивительно, что это понял Заза и забрал ее к себе в Нидерланды. У них была большая замечательная семья в Утрехте, — добавила журналистка.

Аліна Поліковська загинула

Из Facebook-профиля Алины Поликовской известно, что она родилась в Нежине (Черниговская область). Изучала практическую психологию в Нежинском государственном университете имени Николая Гоголя.

Еще во время учебы в Нежинской школе-гимназии №16, Поликовская стала участницей женской КВН-команды СВ-girls. Деятельность команды продолжалась и во время учебы в университете. СВ-girls выступали в разных лигах и завершили деятельность в 2004 году.

Впоследствии погибшая медийщица жила в Киеве и работала на телеканале Украина, пока не переехала в Нидерланды.

В настоящее время сведений о судьбе ее мужа Зазы Месхи и детей нет. Грузинская телекомпания TV Pirveli ранее сообщала, что они считаются пропавшими без вести. По некоторым данным, из троих детей – двое от первого брака Месхи.

Аліна Поліковська з чоловіком та дітьми

Алина Поликовская с мужем и детьми в Грузии, 2021 год. Фото: Facebook-страница Алины Поликовской

Ранее в МИД Украины проинформировали, что в результате оползня в Грузии погибла гражданка Украины, и спасатели ищут ее ребенка, который находился на месте трагедии.

Оползень в курортном поселке Шови произошел 3 августа. В результате стихийного бедствия повреждены линии электропередачи, разрушены дороги и мосты. Поисково-спасательная операция продолжается.

Согласно последним данным, обнаружены тела 15 погибших, еще более 20 человек ищут. Из зоны бедствия эвакуировали более 200 человек.

Фото: Facebook-страница Алины Поликовской

Источник: Радио Свобода
Грузия, загиблі, зсуви грунту, Українці
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