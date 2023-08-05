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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Внаслідок зсуву ґрунту в Грузії загинула українська медійниця Аліна Поліковська

Аліна Поліковська

Внаслідок зсуву ґрунту в грузинському селищі Шові загинула українська медійниця Аліна Поліковська. Її чоловіка та трьох дітей, які перебували з ними, поки що не знайшли.

Про це повідомила журналістка Ольга Артюшенко на своїй сторінці у Facebook.

– Аліна Поліковська загинула. В Грузії. Вона була там із чоловіком і трьома дітьми. Зсув. 30 років, кажуть, нічого такого там не було. Її знайшли. Їх – ще ні. У це неможливо повірити, – написала вона.

За словами Артюшенко, загибла якийсь час мешкала в Утрехті (Нідерланди).

– Аліна була доброю, розумною, красивою – не дивно, що це зрозумів Заза і забрав її до себе у Нідерланди. Вони мали велику чудову сім’ю в Утрехті, – додала журналістка.

Аліна Поліковська загинула

З Facebook-профілю Аліни Поліковської відомо, що вона народилася в Ніжині (Чернігівська область). Вивчала практичну психологію в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя.

Ще навчаючись у Ніжинській школі-гімназії №16, Поліковська стала учасницею жіночої КВН-команди СВ-gіrls. Діяльність команди продовжувалася і під час її навчання в університеті. СВ-gіrls виступали в різних лігах і завершили діяльність у 2004 році.

Згодом загибла медійниця мешкала в Києві та працювала на телеканалі Україна, поки не переїхала до Нідерландів.

Нині відомостей про долю її чоловіка Зази Месхі та дітей немає. Грузинська телекомпанія TV Pirveli раніше повідомляла, що вони вважаються зниклими безвісти. За деякими даними, із трьох дітей – двоє від першого шлюбу Месхі.

Аліна Поліковська з чоловіком та дітьми

Аліна Поліковська з чоловіком та дітьми у Грузії, 2021 рік. Фото: Facebook-сторінка Аліни Поліковської

Раніше в МЗС України поінформували, що внаслідок зсуву ґрунту в Грузії загинула громадянка України, а рятувальники шукають її дитину, яка перебувала на місці трагедії.

Зсув ґрунту в курортному селищі Шові відбувся 3 серпня. Внаслідок стихійного лиха пошкоджені лінії електропередачі, зруйновані дороги та мости. Пошуково-рятувальна операція досі триває.

За останніми даними, знайдено тіла 15 загиблих, ще понад 20 людей шукають. Із зони лиха евакуювали понад 200 осіб.

Фото: Facebook-сторінка Аліни Поліковської

Джерело: Радіо Свобода
Грузія, загиблі, зсуви грунту, Українці
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