Татьяна Забожко, редактор ленты
Уничтожено 30 крылатых ракет и 27 Шахедов – Воздушные силы о массированной атаке
Украинские защитники неба во время массированного ракетного удара РФ, начавшегося еще вечером 5 августа, уничтожили 57 воздушных целей.
Среди них – 13 крылатых ракет Х-101/Х-555, 17 Калибров и 27 дронов-камикадзе Шахед.
В общей сложности за несколько волн атак с вечера 5 августа до утра 6 августа россияне применили 70 средств воздушного нападения.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видео