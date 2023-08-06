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Татьяна Забожко, редактор ленты

Уничтожено 30 крылатых ракет и 27 Шахедов – Воздушные силы о массированной атаке

Війна в Україні, ППО
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники неба во время массированного ракетного удара РФ, начавшегося еще вечером 5 августа, уничтожили 57 воздушных целей.

Среди них – 13 крылатых ракет Х-101/Х-555, 17 Калибров и 27 дронов-камикадзе Шахед.

В общей сложности за несколько волн атак с вечера 5 августа до утра 6 августа россияне применили 70 средств воздушного нападения.

Повітряні сили України
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