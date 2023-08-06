Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Знищено 30 крилатих ракет та 27 Шахедів – Повітряні сили про масовану атаку
Українські оборонці неба під час масованого ракетного удару РФ, який почався ще увечері 5 серпня, знищили 57 повітряних цілей.
Серед них – 13 крилатих ракет Х-101/Х-555, 17 Калібрів та 27 дронів-камікадзе Шахед.
Загалом за кілька хвиль атак із вечора 5 серпня до ранку 6 серпня росіяни застосували 70 засобів повітряного нападу.
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