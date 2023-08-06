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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Знищено 30 крилатих ракет та 27 Шахедів – Повітряні сили про масовану атаку

Війна в Україні, ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські оборонці неба під час масованого ракетного удару РФ, який почався ще увечері 5 серпня, знищили 57 повітряних цілей.

Серед них – 13 крилатих ракет Х-101/Х-555, 17 Калібрів та 27 дронів-камікадзе Шахед.

Загалом за кілька хвиль атак із вечора 5 серпня до ранку 6 серпня росіяни застосували 70 засобів повітряного нападу.

Повітряні сили України
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