РФ ударила чотирма авіабомбами по Харківщині: є загиблі та поранені

45-річна жінка та 65-річний чоловік загинули під час вчорашнього авіаудару по селу Кругляківка Куп’янського району Харківської області.

За словами керівника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, чотири керовані авіабомби на село російські окупанти скинули близько 19:45 7 серпня, пошкодивши шість будинків.

До медзакладу з пораненнями привезли чоловіків 46, 59 та 61 року та 60-річну жінку.

Ще одній 57-річній постраждалій надали допомогу на місці, госпіталізації жінка не потребувала.

Також постраждали та були госпіталізовані двоє рятувальників 22 та 46 років та двоє поліцейських 21 та 24 років.

Усі поранені наразі перебувають у стані середньої важкості, загрози їхнім життям немає, зауважує Олег Синєгубов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 531-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Олег Синєгубов

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