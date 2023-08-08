Основатель церкви длительное время совершал сексуальные действия в отношении 12-летней: что ему грозит

В конце июля за помощью обратился отец 12-летней девочки и сообщил о том, что его ребенок пострадал от действий сексуального характера со стороны неизвестного ему мужчины. Однако он не знал, как правильно поступить, поскольку такие действия происходили длительное время и, как сообщила ему дочь, с ее согласия.

Об этом рассказала адвокат ЮрФем: поддержки Лилия Штундер.

Подробности преступления

После обращения в полицию было открыто уголовное производство.

В тот же день оперативным путем было установлено причастное лицо, им оказался 59-летний основатель религиозной организации (церкви).

В результате проведенных следственных действий с малолетней потерпевшей и получения достаточных данных, обидчику было сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 152 УК Украины, то есть в совершении действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его согласия.

Следственным судьей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения размера залога.

Сколько грозит обидчику

Сейчас продолжается досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз по объектам, которые были изъяты с места совершения преступления. Обидчику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

В этом деле затронут важный вопрос добровольного согласия на половое сношение.

— Приведенный кейс является ярким примером того, что в делах, касающихся детей до 16 лет, согласие не имеет значения. Если ребенок, не достигший 16 лет, все же якобы согласился на сексуальные отношения, то обидчик все равно будет нести ответственность. Ведь по национальному законодательству возраст сексуального согласия в Украине — 16 лет. То есть это возраст, с которого человека считают способным дать сознательное добровольное согласие на сексуальные отношения с другим лицом, — отмечает консультант линии правовой помощи ЮрФем: поддержка Юлия Никитина.

Как получить помощь в случае сексуального насилия

Отметим, что ЮрФем: поддержка предоставляет бесплатную юридическую и психологическую помощь пострадавшим от сексуального насилия и гендерной дискриминации. Помощь предусматривает, в частности, и бесплатное адвокатское сопровождение дела.

Обратиться можно по телефону 068 145 55 90 или 0 800 30 55 90 (бесплатный номер), написав в Viber/Telegram или оставив заявку на сайте.

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