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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Засновник церкви тривалий час вчиняв сексуальні дії стосовно 12-річної: що йому загрожує

Засновник церкви тривалий час вчиняв сексуальні дії стосовно 12-річної: що йому загрожує
Фото: Depositphotos

Наприкінці липня по допомогу звернувся батько 12-річної дівчинки, повідомивши про те, що його дитина постраждала від дій сексуального характеру з боку невідомого йому чоловіка. Однак він не знав, як правильно вчинити, оскільки такі дії відбувалися тривалий час і, як повідомила йому донька, за її згоди.

Про це розповіла адвокатка ЮрФем: підтримка Лілія Штундер.

Подробиці злочину

Після звернення до поліції було відкрито кримінальне провадження.

У той же день оперативним шляхом було встановлено причетну особу, ним виявився 59-річний засновник релігійної організації (церкви).

В результаті проведених слідчих дій із малолітньою потерпілою та отримання достатніх даних кривднику було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 152 КК України, тобто у вчиненні дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її згоди.

Слідчим суддею обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави.

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Скільки загрожує кривднику

Нині триває досудове розслідування, призначено низку судових експертиз щодо об’єктів, вилучених з місця вчинення злочину. Кривднику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років.

У цій справі порушене важливе питання добровільної згоди на статеві зносини.

– Наведений кейс є яскравим прикладом того, що у справах, які стосуються дітей до 16 років, згода не має значення. Якщо дитина, яка не досягла 16 років, все ж таки нібито погодилася на сексуальні відносити, то кривдник все одно нестиме відповідальність. Адже за національним законодавством вік сексуальної згоди в Україні – 16 років.

Тобто це вік, з якого людину вважають спроможною дати свідому добровільну згоду на сексуальні зносини з іншою особою, – наголошує консультантка лінії правової допомоги ЮрФем: підтримка Юлія Нікітіна.

Як отримати допомогу у разі сексуального насильства

Зазначимо, що ЮрФем: підтримка надає безоплатну юридичну та психологічну допомогу постраждалим від сексуального насильства та гендерної дискримінації. Допомога передбачає, зокрема, й безоплатний адвокатський супровід справи.

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Насилля, Церква
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