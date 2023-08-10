Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Удар авиабомбой по центру переливания крови в Харьковской области: что известно
Взорвался в руках: на Харьковщине 11-летняя девочка погибла из-за планшета
Тревогу не объявляли: в Киеве на левом берегу прогремел взрыв
Мощный пожар на элеваторе: что известно о трех сериях обстрелов Хмельницкой области
Основа мирного соглашения. Участники саммита в Джидде договорились об уважении к целостности украинской территории — СМИ
Происшествия
Юлия Захарченко, редактор ленты

Пытки и изнасилование трехлетнего сына: в Польше будут судить супругов из Украины

Пытки и изнасилование трехлетнего сына: в Польше будут судить супругов из Украины
Фото: Pexels

В Польше будут судить супругов из Украины, которых подозревают в пытках и изнасиловании трехлетнего сына Даниила.

Мальчик попал в больницу в Сталевой Воле 5 октября 2022 года. Тогда ему было два с половиной года. В медицинское учреждение на такси того привез 26-летний Виталий, который является сожителем 23-летней матери мальчика Оксаны.

Медики были шокированы состоянием ребенка, поэтому сразу вызвали скорую помощь и полицию. У мальчика была черепно-мозговая травма, многочисленные свежие и устаревшие следы побоев, ожогов от сигарет на всем теле, а также травмы, свидетельствующие о неоднократном изнасиловании.

Когда несовершеннолетнего отвезли на операцию в больницу в Жешуве, его мать и сожителя задержали полицейские.

Супругам предъявили обвинение по подозрению в покушении на убийство трехлетнего Даниила, соединенного с изнасилованием с особой жестокостью и издевательством.

Сейчас ребенок имеет поврежденный мозг. Мальчик проходит реабилитацию, однако теперь он может остаться с инвалидностью на всю жизнь. Супругов признали вменяемыми, поэтому вскоре пара предстанет перед судом.

Читайте также
Обрезал волосы и бил: на Черниговщине мужчина из-за четырех персиков неделю пытал женщину и детей
Пытки и изнасилование трехлетнего сына: в Польше будут судить супругов из Украины

Источник: Onet

інвалідність, знущання, Изнасилование, Избиение, Польша, Суд, Украина-Польша, Українці
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Четверть украинцев в Чехии работает на нескольких работах, а 69% живут за чертой бедности
Прага
Вместо мочи сдал на анализы воду и слюну. Судью Тандыра оставили под стражей до 26 августа
Олексій Тандир ДТП у Києві
Освобождение из-под стражи митрополита Павла: СБУ прокомментировала решение и повлияет ли это на приговор
Пытки и изнасилование трехлетнего сына: в Польше будут судить супругов из Украины
Сбил ребенка и скрылся с места происшествия: на Ивано-Франковщине директора лесхоза приговорили к 4 годам тюрьмы
суд
Польша обвинила РФ и Беларусь в организации кампании по притоку мигрантов в ЕС
мігранти з Білорусі на польському кордоні 2021 рік
Видео
Самый опытный в мире оператор ПВО – украинец: уникальный опыт наших бойцов

Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.

Орест Дрималовский
Украина — не Россия. Битва за Независимость: начало
Пытки и изнасилование трехлетнего сына: в Польше будут судить супругов из Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (09.08.2023)
Пытки и изнасилование трехлетнего сына: в Польше будут судить супругов из Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (09.08.2023)
Пытки и изнасилование трехлетнего сына: в Польше будут судить супругов из Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (09.08.2023)
Пытки и изнасилование трехлетнего сына: в Польше будут судить супругов из Украины
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь