Пытки и изнасилование трехлетнего сына: в Польше будут судить супругов из Украины
В Польше будут судить супругов из Украины, которых подозревают в пытках и изнасиловании трехлетнего сына Даниила.
Мальчик попал в больницу в Сталевой Воле 5 октября 2022 года. Тогда ему было два с половиной года. В медицинское учреждение на такси того привез 26-летний Виталий, который является сожителем 23-летней матери мальчика Оксаны.
Медики были шокированы состоянием ребенка, поэтому сразу вызвали скорую помощь и полицию. У мальчика была черепно-мозговая травма, многочисленные свежие и устаревшие следы побоев, ожогов от сигарет на всем теле, а также травмы, свидетельствующие о неоднократном изнасиловании.
Когда несовершеннолетнего отвезли на операцию в больницу в Жешуве, его мать и сожителя задержали полицейские.
Супругам предъявили обвинение по подозрению в покушении на убийство трехлетнего Даниила, соединенного с изнасилованием с особой жестокостью и издевательством.
Сейчас ребенок имеет поврежденный мозг. Мальчик проходит реабилитацию, однако теперь он может остаться с инвалидностью на всю жизнь. Супругов признали вменяемыми, поэтому вскоре пара предстанет перед судом.
Источник: Onet
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский