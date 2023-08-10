Пытки и изнасилование трехлетнего сына: в Польше будут судить супругов из Украины

В Польше будут судить супругов из Украины, которых подозревают в пытках и изнасиловании трехлетнего сына Даниила.

Мальчик попал в больницу в Сталевой Воле 5 октября 2022 года. Тогда ему было два с половиной года. В медицинское учреждение на такси того привез 26-летний Виталий, который является сожителем 23-летней матери мальчика Оксаны.

Медики были шокированы состоянием ребенка, поэтому сразу вызвали скорую помощь и полицию. У мальчика была черепно-мозговая травма, многочисленные свежие и устаревшие следы побоев, ожогов от сигарет на всем теле, а также травмы, свидетельствующие о неоднократном изнасиловании.

Когда несовершеннолетнего отвезли на операцию в больницу в Жешуве, его мать и сожителя задержали полицейские.

Супругам предъявили обвинение по подозрению в покушении на убийство трехлетнего Даниила, соединенного с изнасилованием с особой жестокостью и издевательством.

Сейчас ребенок имеет поврежденный мозг. Мальчик проходит реабилитацию, однако теперь он может остаться с инвалидностью на всю жизнь. Супругов признали вменяемыми, поэтому вскоре пара предстанет перед судом.

Источник: Onet

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