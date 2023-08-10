Катування та зґвалтування трирічного сина: у Польщі судитимуть подружжя з України
У Польщі судитимуть подружжя з України, яких підозрюють у катуванні та зґвалтуванні трирічного сина Данила.
Хлопчик потрапив до лікарні в Стальовій Волі 5 жовтня 2022 року. Тоді йому було два з половиною роки. До медичного закладу на таксі того привіз 26-річний Віталій, який є співмешканцем 23-річної матері хлопчика Оксани.
Медики були шоковані від стану дитини, тому одразу викликали швидку допомогу та поліцію. У хлопчика була черепно-мозкова травма, численні свіжі та застарілі сліди побоїв, опіків від сигарет на всьому тілі, а також травми, які свідчать про неодноразове ґвалтування.
Коли неповнолітнього відвезли на операцію до лікарні в Жешуві, його матір та співмешканця затримали поліцейські.
Подружжю висунули звинувачення за підозрою в замаху на вбивство трирічного Данила, поєднаного зі зґвалтуванням з особливою жорстокістю та знущанням.
Наразі дитина має пошкоджений мозок. Хлопчик проходить реабілітацію, однак тепер він може залишитися з інвалідністю на все життя. Подружжя визнали осудним, тому незабаром пара постане перед судом.
Джерело: Onet
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський