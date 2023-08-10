Катування та зґвалтування трирічного сина: у Польщі судитимуть подружжя з України

У Польщі судитимуть подружжя з України, яких підозрюють у катуванні та зґвалтуванні трирічного сина Данила.

Хлопчик потрапив до лікарні в Стальовій Волі 5 жовтня 2022 року. Тоді йому було два з половиною роки. До медичного закладу на таксі того привіз 26-річний Віталій, який є співмешканцем 23-річної матері хлопчика Оксани.

Медики були шоковані від стану дитини, тому одразу викликали швидку допомогу та поліцію. У хлопчика була черепно-мозкова травма, численні свіжі та застарілі сліди побоїв, опіків від сигарет на всьому тілі, а також травми, які свідчать про неодноразове ґвалтування.

Коли неповнолітнього відвезли на операцію до лікарні в Жешуві, його матір та співмешканця затримали поліцейські.

Подружжю висунули звинувачення за підозрою в замаху на вбивство трирічного Данила, поєднаного зі зґвалтуванням з особливою жорстокістю та знущанням.

Наразі дитина має пошкоджений мозок. Хлопчик проходить реабілітацію, однак тепер він може залишитися з інвалідністю на все життя. Подружжя визнали осудним, тому незабаром пара постане перед судом.

Джерело: Onet

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