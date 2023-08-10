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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Готовили госпереворот. Четверо сообщников Медведчука получили приговор

Готовили госпереворот. Четверо сообщников Медведчука получили приговор
Фото: СБУ

По материалам Службы безопасности Украины тюремные сроки получили четверо приспешников Медведчука, которые готовили государственный переворот.

Среди осужденных — гражданин РФ, военный разведчик по специальности, который был на прямой связи с представителями администрации Путина и спецслужб страны-агрессора.

– Злоумышленники планировали синхронизировать государственный переворот с началом полномасштабного вторжения России. Тем самым надеялись помочь агрессору в скорейшей оккупации Украины, – говорится в сообщении.

По данным следствия, они хотели захватить власть через подконтрольные общественные организации в Киеве и других регионах нашего государства.

Именно эти прокремлевские ячейки должны были инициировать проведение в столице Украины так называемого национального собрания. На этом форуме его организаторы планировали утвердить резолюцию об отстранении от власти высшего военно-политического руководства Украины.

В случае отказа — злоумышленники планировали перейти к силовому сценарию. Для этого они формировали собственное боевое крыло, к которому пытались привлечь полтысячи вооруженных лиц.

– Для поиска кандидатов использовали собственные связи среди сторонников рашизма. Однако Служба безопасности сработала на опережение и предотвратила реализацию незаконных действий. В результате многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ своевременно разоблачили организаторов преступления, задокументировали их подрывную деятельность и задержали в начале полномасштабного вторжения РФ, – рассказали в ведомстве.

Готовили госпереворот. Четверо сообщников Медведчука получили приговор
Фото: СБУ
Готовили госпереворот. Четверо сообщников Медведчука получили приговор
Фото: СБУ
Готовили госпереворот. Четверо сообщников Медведчука получили приговор
Фото: СБУ
Готовили госпереворот. Четверо сообщников Медведчука получили приговор
Фото: СБУ
Готовили госпереворот. Четверо сообщников Медведчука получили приговор
Фото: СБУ
Готовили госпереворот. Четверо сообщников Медведчука получили приговор
Фото: СБУ
Готовили госпереворот. Четверо сообщников Медведчука получили приговор
Фото: СБУ
Готовили госпереворот. Четверо сообщников Медведчука получили приговор
Готовили госпереворот. Четверо сообщников Медведчука получили приговор
Готовили госпереворот. Четверо сообщников Медведчука получили приговор
Готовили госпереворот. Четверо сообщников Медведчука получили приговор
Готовили госпереворот. Четверо сообщников Медведчука получили приговор
Готовили госпереворот. Четверо сообщников Медведчука получили приговор
Готовили госпереворот. Четверо сообщников Медведчука получили приговор

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными по ч. 1 ст. 109 УКУ (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и назначил россиянину — 10 лет, организатору преступления — 7 лет, а двум его сообщникам — по 5 лет заключения.

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Источник: СБУ
агенти Кремля, Война в Украине, Російська агресія, СБУ, Суд
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