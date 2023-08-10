Готовили госпереворот. Четверо сообщников Медведчука получили приговор

По материалам Службы безопасности Украины тюремные сроки получили четверо приспешников Медведчука, которые готовили государственный переворот.

Среди осужденных — гражданин РФ, военный разведчик по специальности, который был на прямой связи с представителями администрации Путина и спецслужб страны-агрессора.

– Злоумышленники планировали синхронизировать государственный переворот с началом полномасштабного вторжения России. Тем самым надеялись помочь агрессору в скорейшей оккупации Украины, – говорится в сообщении.

По данным следствия, они хотели захватить власть через подконтрольные общественные организации в Киеве и других регионах нашего государства.

Именно эти прокремлевские ячейки должны были инициировать проведение в столице Украины так называемого национального собрания. На этом форуме его организаторы планировали утвердить резолюцию об отстранении от власти высшего военно-политического руководства Украины.

В случае отказа — злоумышленники планировали перейти к силовому сценарию. Для этого они формировали собственное боевое крыло, к которому пытались привлечь полтысячи вооруженных лиц.

– Для поиска кандидатов использовали собственные связи среди сторонников рашизма. Однако Служба безопасности сработала на опережение и предотвратила реализацию незаконных действий. В результате многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ своевременно разоблачили организаторов преступления, задокументировали их подрывную деятельность и задержали в начале полномасштабного вторжения РФ, – рассказали в ведомстве.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными по ч. 1 ст. 109 УКУ (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и назначил россиянину — 10 лет, организатору преступления — 7 лет, а двум его сообщникам — по 5 лет заключения.

Источник : СБУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.