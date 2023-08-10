Готовили госпереворот. Четверо сообщников Медведчука получили приговор
По материалам Службы безопасности Украины тюремные сроки получили четверо приспешников Медведчука, которые готовили государственный переворот.
Среди осужденных — гражданин РФ, военный разведчик по специальности, который был на прямой связи с представителями администрации Путина и спецслужб страны-агрессора.
– Злоумышленники планировали синхронизировать государственный переворот с началом полномасштабного вторжения России. Тем самым надеялись помочь агрессору в скорейшей оккупации Украины, – говорится в сообщении.
По данным следствия, они хотели захватить власть через подконтрольные общественные организации в Киеве и других регионах нашего государства.
Именно эти прокремлевские ячейки должны были инициировать проведение в столице Украины так называемого национального собрания. На этом форуме его организаторы планировали утвердить резолюцию об отстранении от власти высшего военно-политического руководства Украины.
В случае отказа — злоумышленники планировали перейти к силовому сценарию. Для этого они формировали собственное боевое крыло, к которому пытались привлечь полтысячи вооруженных лиц.
– Для поиска кандидатов использовали собственные связи среди сторонников рашизма. Однако Служба безопасности сработала на опережение и предотвратила реализацию незаконных действий. В результате многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ своевременно разоблачили организаторов преступления, задокументировали их подрывную деятельность и задержали в начале полномасштабного вторжения РФ, – рассказали в ведомстве.
На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными по ч. 1 ст. 109 УКУ (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и назначил россиянину — 10 лет, организатору преступления — 7 лет, а двум его сообщникам — по 5 лет заключения.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский