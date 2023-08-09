Помогал вывозить украинское зерно: бердянского коллаборанта приговорили к 10 годам тюрьмы
В Украине приговорили к 10 годам тюремного заключения “директора Бердянского морского торгового порта”, который способствовал незаконному вывозу зерна с украинских агропредприятий.
По данным Офиса генерального прокурора Украины, с апреля 2022 года мужчина заручился поддержкой представителей оккупационной администрации и согласился на назначение на псевдодолжность.
С июля 2022 года по приказу псевдогубернатора Запорожской области он стал “директором государственного унитарного предприятия Запорожской области Бердянский морской торговый порт”.
Псевдоруководитель добровольно оказывал врагу помощь, чтобы организовать работу морского порта в пользу РФ.
Мужчина проводил инвентаризацию имущества портового хозяйства, чтобы передать в собственность врага принадлежащие Украине материальные ценности — буксиры, портовые краны, автопогрузчики, автомобильную грузовую технику и прочее.
Во время работы на оккупантов он обеспечил изъятие из зерновых терминалов порта зерна украинских агропредприятий, чтобы в дальнейшем незаконно вывезти. Во время интервью пропагандистским медиа мужчина рассказывал о деятельности предприятия в “плодотворном” взаимодействии с Россией.
Его приговорили к 10 годам тюремного заключения с конфискацией всего принадлежащего имущества и лишением права занимать определенные должности на 15 лет за пособничество государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).
Сейчас коллаборант находится на временно оккупированной территории, где скрывается от правосудия.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский