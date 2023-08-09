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Юлия Захарченко, редактор ленты

Помогал вывозить украинское зерно: бердянского коллаборанта приговорили к 10 годам тюрьмы

Помогал вывозить украинское зерно: бердянского коллаборанта приговорили к 10 годам тюрьмы
Фото: Офис генпрокурора

В Украине приговорили к 10 годам тюремного заключения “директора Бердянского морского торгового порта”, который способствовал незаконному вывозу зерна с украинских агропредприятий.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, с апреля 2022 года мужчина заручился поддержкой представителей оккупационной администрации и согласился на назначение на псевдодолжность.

С июля 2022 года по приказу псевдогубернатора Запорожской области он стал “директором государственного унитарного предприятия Запорожской области Бердянский морской торговый порт”.

Псевдоруководитель добровольно оказывал врагу помощь, чтобы организовать работу морского порта в пользу РФ.

Мужчина проводил инвентаризацию имущества портового хозяйства, чтобы передать в собственность врага принадлежащие Украине материальные ценности — буксиры, портовые краны, автопогрузчики, автомобильную грузовую технику и прочее.

Во время работы на оккупантов он обеспечил изъятие из зерновых терминалов порта зерна украинских агропредприятий, чтобы в дальнейшем незаконно вывезти. Во время интервью пропагандистским медиа мужчина рассказывал о деятельности предприятия в “плодотворном” взаимодействии с Россией.

Его приговорили к 10 годам тюремного заключения с конфискацией всего принадлежащего имущества и лишением права занимать определенные должности на 15 лет за пособничество государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Сейчас коллаборант находится на временно оккупированной территории, где скрывается от правосудия.

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Источник: Офис генпрокурора
Бердянск, Война в Украине, Зерно, Офис генпрокурора, Порти
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