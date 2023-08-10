Готували держпереворот. Четверо спільників Медведчука отримали вирок

За матеріалами Служби безпеки України тюремні строки отримали четверо поплічників Медведчука, які готували державний переворот.

Серед засуджених – громадянин РФ, військовий розвідник за фахом, який був на прямому зв’язку з представниками адміністрації Путіна та спецслужб країни-агресора.

– Зловмисники планували синхронізувати державний переворот з початком повномасштабного вторгнення Росії. Тим самим сподівались допомогти агресору в якнайшвидшій окупації України, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, вони хотіли захопити владу через підконтрольні громадські організації у Києві та інших регіонах нашої держави.

Саме ці прокремлівські осередки мали ініціювати проведення в столиці України так званих національних зборів. На цьому форумі його організатори планували затвердити резолюцію щодо відсторонення від влади вищого військово-політичного керівництва України.

У разі відмови – зловмисники планували перейти до силового сценарію. Для цього вони формували власне бойове крило, до якого намагались залучити пів тисячі озброєних осіб.

– Для пошуку кандидатів використовували власні зв’язки серед прихильників рашизму. Однак Служба безпеки спрацювала на випередження і запобігла реалізації незаконних дій. У результаті багатоетапної спецоперації співробітники СБУ своєчасно викрили організаторів злочину, задокументували їхню підривну діяльність і затримали на початку повномасштабного вторгнення РФ, – розповіли у відомстві.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за ч. 1 ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і призначив росіянину – 10 років, організатору злочину – 7 років, а двом його спільникам – по 5 років ув’язнення.

Джерело : СБУ

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