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Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Готували держпереворот. Четверо спільників Медведчука отримали вирок

Готували держпереворот. Четверо спільників Медведчука отримали вирок
Фото: СБУ

За матеріалами Служби безпеки України тюремні строки отримали четверо поплічників Медведчука, які готували державний переворот.

Серед засуджених – громадянин РФ, військовий розвідник за фахом, який був на прямому зв’язку з представниками адміністрації Путіна та спецслужб країни-агресора. 

– Зловмисники планували синхронізувати державний переворот з початком повномасштабного вторгнення Росії. Тим самим сподівались допомогти агресору в якнайшвидшій окупації України, – йдеться в повідомленні.  

За даними слідства, вони хотіли захопити владу через підконтрольні громадські організації у Києві та інших регіонах нашої держави. 

Саме ці прокремлівські осередки мали ініціювати проведення в столиці України так званих національних зборів. На цьому форумі його організатори планували затвердити резолюцію щодо відсторонення від влади вищого військово-політичного керівництва України. 

У разі відмови – зловмисники планували перейти до силового сценарію. Для цього вони формували власне бойове крило, до якого намагались залучити пів тисячі озброєних осіб. 

– Для пошуку кандидатів використовували власні зв’язки серед прихильників рашизму. Однак Служба безпеки спрацювала на випередження і запобігла реалізації незаконних дій. У результаті багатоетапної спецоперації співробітники СБУ своєчасно викрили організаторів злочину, задокументували їхню підривну діяльність і затримали на початку повномасштабного вторгнення РФ, – розповіли у відомстві.

Готували держпереворот. Четверо спільників Медведчука отримали вирок
Фото: СБУ
Готували держпереворот. Четверо спільників Медведчука отримали вирок
Фото: СБУ
Готували держпереворот. Четверо спільників Медведчука отримали вирок
Фото: СБУ
Готували держпереворот. Четверо спільників Медведчука отримали вирок
Фото: СБУ
Готували держпереворот. Четверо спільників Медведчука отримали вирок
Фото: СБУ
Готували держпереворот. Четверо спільників Медведчука отримали вирок
Фото: СБУ
Готували держпереворот. Четверо спільників Медведчука отримали вирок
Фото: СБУ
Готували держпереворот. Четверо спільників Медведчука отримали вирок
Готували держпереворот. Четверо спільників Медведчука отримали вирок
Готували держпереворот. Четверо спільників Медведчука отримали вирок
Готували держпереворот. Четверо спільників Медведчука отримали вирок
Готували держпереворот. Четверо спільників Медведчука отримали вирок
Готували держпереворот. Четверо спільників Медведчука отримали вирок
Готували держпереворот. Четверо спільників Медведчука отримали вирок

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за ч. 1 ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і призначив росіянину – 10 років, організатору злочину – 7 років, а двом його спільникам – по 5 років ув’язнення.

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Готували держпереворот. Четверо спільників Медведчука отримали вирок

Джерело: СБУ
агенти Кремля, Війна в Україні, Російська агресія, СБУ, Суд
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