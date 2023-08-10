В Одесской области алабай загрыз владелицу, которая хотела его покормить
В селе Табаки Одесской области алабай напал на свою 39-летнюю владелицу, которая собиралась покормить собаку. Женщина погибла на месте трагедии.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Происшествие случилось вечером 9 августа в селе Табаки Болградского района.
По данным полиции, 39-летняя женщина приехала из города в село на дачу накормить своих собак. Всех животных владельцы держали привязанными, кроме алабая. Пес сразу бросился на нее после того, как хозяйка зашла во двор.
На место трагедии приехали медики и полиция. Правоохранителям пришлось использовать табельное огнестрельное оружие, чтобы обезвредить животное, потому что существовала угроза жизни и здоровью людей.
В полиции отмечают, что от укусов алабая его владелица умерла на месте трагедии до того, как приехала помощь, вызванная соседями. Начато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой несчастный случай.
Сейчас ведется следствие, в рамках которого устанавливаются полные обстоятельства происшествия. В полиции призывают владельцев животных ответственно относиться к содержанию домашних любимцев.
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