В Одеській області алабай загриз власницю, яка хотіла його погодувати
У селі Табаки Одеської області алабай напав на свою 39-річну власницю, яка збиралася погодувати собаку. Жінка загинула на місці трагедії.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області. Подія сталася ввечері 9 серпня у селі Табаки Болградського району.
За даними поліції, 39-річна жінка приїхала з міста у село на дачу нагодувати своїх собак. Всіх тварин власники тримали прив’язаними, окрім алабая. Пес одразу накинувся на неї після того, як господиня зайшла у двір.
На місце трагедії приїхали медики та поліція. Правоохоронцям довелося використати табельну вогнепальну зброю, щоб знешкодити тварину, тому що була загроза життю та здоров’ю людей.
У поліції зазначають, що від укусів алабая його власниця померла на місці трагедії до того, як приїхала допомога, викликана сусідами. Розпочато провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою нещасний випадок.
Наразі триває слідство, в межах якого встановлюються повні обставини події. У поліції закликають власників тварин відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців.
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