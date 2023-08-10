Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Вибухнув у руках: на Харківщині 11-річна дівчинка загинула через планшет
Тривогу не оголошували: у Києві на лівому березі пролунав вибух
Після розмови з Путіним. Ердоган заявив, що прагне “розширити” зернову угоду
Відкусила 9 кг плоті: у Нью-Йорку акула напала на 65-річну українку під час купання
Коли втрачається статус біженця в Польщі: експерт розповів, що не можна робити
Надзвичайні події
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В Одеській області алабай загриз власницю, яка хотіла його погодувати

В Одеській області алабай загриз власницю, яка хотіла його погодувати
Фото: Pexels

У селі Табаки Одеської області алабай напав на свою 39-річну власницю, яка збиралася погодувати собаку. Жінка загинула на місці трагедії.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області. Подія сталася ввечері 9 серпня у селі Табаки Болградського району.

За даними поліції, 39-річна жінка приїхала з міста у село на дачу нагодувати своїх собак. Всіх тварин власники тримали прив’язаними, окрім алабая. Пес одразу накинувся на неї після того, як господиня зайшла у двір.

На місце трагедії приїхали медики та поліція. Правоохоронцям довелося використати табельну вогнепальну зброю, щоб знешкодити тварину, тому що була загроза життю та здоров’ю людей.

У поліції зазначають, що від укусів алабая його власниця померла на місці трагедії до того, як приїхала допомога, викликана сусідами. Розпочато провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою нещасний випадок.

Наразі триває слідство, в межах якого встановлюються повні обставини події. У поліції закликають власників тварин відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців.

Читайте також
Помер у військовій частині: в Одеській області мобілізували чоловіка з епілепсією
В Одеській області алабай загриз власницю, яка хотіла його погодувати

Джерело: Нацполіція
Одеська область, Одещина, Смерть, Собака, Трагедія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Отруїлися газами від гнилої картоплі. На Львівщині у підвалі знайшли тіла чотирьох людей
підвал з картоплею
10 днів боролася за життя: померла 16-річна Влада, яка потрапила під обстріл у Херсоні
В Одеській області алабай загриз власницю, яка хотіла його погодувати
Вибухнув у руках: на Харківщині 11-річна дівчинка загинула через планшет
В Одеській області алабай загриз власницю, яка хотіла його погодувати
Смерть хворого на епілепсію мобілізованого: омбудсмен взяв справу під особистий контроль
В Одеській області алабай загриз власницю, яка хотіла його погодувати
Допомога на поховання: як отримати та куди звертатись
В Одеській області алабай загриз власницю, яка хотіла його погодувати
Відео
Навчання пілотів на F-16: чому досі не почалася підготовка і хто гальмує процес

Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.

Наталя Луценко
Автомат замість пензля, окопи замість майстерні: історія художника, що ледь не втратив головне
В Одеській області алабай загриз власницю, яка хотіла його погодувати
Будуймо Україну разом: як звичайні люди долучилися до відбудови Харкова
В Одеській області алабай загриз власницю, яка хотіла його погодувати
Україна – не Росія. Битва за Незалежність: початок
В Одеській області алабай загриз власницю, яка хотіла його погодувати
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (09.08.2023)
В Одеській області алабай загриз власницю, яка хотіла його погодувати
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь